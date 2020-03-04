الدمام 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واساختتمت الدورة التدريبية الذي نظمها المعهد الصناعي الثانوي بالدمام أمس تحت عنوان "نموذج العمل التجاري"، بالاشتراك مع بنك التنمية الاجتماعي، واستمرت 3 أيام، بمعدل 15 ساعة تدريبية.وتهدف الدورة إلى تقديم فكرة للأشخاص الراغبين في افتتاح حسابات ومشاريع عن كيفية إقامة مشاريع وطريقة التقديم على السلف النقدية، ونشر ثقافة العمل الحر، وعرض منتجات بنك التنمية الاجتماعي وتحديد رؤوس الأموال ومصادر توليد الأفكار وشرح محتوياتها بالإضافة إلى مخطط نموذج العمل التجاري وعرض شرائح والعلاقات مع العملاء والقيم المقترحة والأنشطة الرئيسة والشركات الرئيسة والقنوات والموارد البشرية والإيرادات وحساب التكاليف.وفي ختام الدورة عرض الطلاب مشاريعهم على الحضور ثم وزعت الشهادات على الخريجين، وتكريم إدارة بنك التنمية الاجتماعي .// انتهى//.10:42ت م0056