الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس الأول، نائب المدير العام للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية الدكتور مايكل كوهيلر، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك بينهما لدعم العمل الإنساني حول العالم، واستعرضا الموضوعات المدرجة في المنتدى.وأشاد مايكل كوهيلر بالعمل النوعي المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة ودوره في مساعدة المتضررين في اليمن وبقية الدول الأخرى.//انتهى//10:43ت م0057