المدينة المنورة 09 رجب 1441هـ الموافق 04 مارس 2020م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, ورشة عمل بعنوان "التعامل الحسن مع زوار المسجد النبوي" قدمها الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي, وذلك في قاعة معالي الشيخ عبدالعزيز الفالح بمقر الوكالة.وتناولت الورشة آلية التعامل مع الزوار ممن يرغبون بإثراء تجربتهم, وكذلك حديثي الإسلام الذين يتطلعون لحسن وفادتهم, وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم وترك انطباع طيب في نفوسهم، إضافة إلى مناقشة أفضل الأساليب لخدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم الخاصة, وذلك حرصاً على تقديم الخدمات المتميزة للزوار والمصلين في المسجد النبوي.// انتهى //10:44ت م0058