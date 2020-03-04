الباحة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسناقش محافظ المندق محمد بن معيض الفائز أمس استعدادت مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لموسم الصيف لهذا العام, بحضور رئيس البلدية المهندس سعيد بن غرم الله ومدراء القطاعات بالمحافظة.واستعرض الحضور جاهزية الحدائق بالمحافظة والمراكز التابعه لها والتأكد من صيانتها ونظافتها وإعادة صيانة المجسمات وطلائها، وتسريع وتيرة العمل بممشى حديقة عشبة وإيجاد موقع لعربات الفود تراك والاكشاك دعماً للشباب وشابات المحافظة, كما تم مناقشة البرامج المزمع إقامتها خلال شهر رمضان المبارك وبرامج ومبادرات جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ولجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية خلال فترة الصيف للعام الحالي.ووجه محافظ المندق في ختام الاجتماع بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة وكيل المحافظة المهندس عبدالعزيز بن رقوش وبعضوية كل من مديري الإدارت الحكومية, ولجان التنمية, وجمعيات الدعوة, والجمعيات الخيرية, تقوم بتنسيق برامج ومبادرات على مستوى العام.// انتهى //10:44ت م0059