الباحة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسشرعت مدارس تعليم منطقة الباحة اليوم في تنفيذ خطط الإدارة الخاصة بتهيئة طلابها وطالباتها لإجراء الاختبارات التحصيلية والتي تأتي امتداداً لخططها التتبعية نحو المعالجة المبنية على نتيجة الاختبار التحصيلي السابقة واستعداداً للاختبارات التحصيلية والدولية للرقي بمستوى التحصيل الدراسي والعناية بنواتج التعلم.ونوه منسق الاختبارات التحصيلية والمعرفية بالإدارة خالد بن صالح الزهراني بأنه تم العمل على خطة للاستعداد لتطبيق الاختبارات التحصيلية بمشاركة من الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم والمدارس، من خلال عقد ورش العمل، وتحديد المهام وآلية التطبيق لكل جهة، والتوعية ونشر ثقافة الاختبارات التحصيلية وإبرازها للطلاب وأولياء الأمور، وتطبيق الاختبارات التجريبية, مضيفًا بأن المدارس قد شرعت اليوم في تهيئة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في الصفوف الدراسية المستهدفة وهي الصف الثالث والصف السادس والصف الثالث متوسط على مثل هذه الاختبارات.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن الاختبارات التحصيلية أحد الخطوات الهامة التي تهدف لتجويد الاختبارات من أهم الأساليب العلمية لقياس كفاءة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاعتماد على مؤشراتها في تحديد نقاط القوة والضعف في عمليات التعلم، مشيراً إلى دورها الرائد في تجويد الاختبارات والتركيز على رفع تحصيل الطلاب لكامل وحدات المنهج الدراسي للمادة، وكشف فاعلية التعليم، ودعم أساليب التقويم، وتجويد مخرجات التحصيل في التعليم العام متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في اختباراتهم.// انتهى //10:45ت م0060