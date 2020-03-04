الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض اليوم، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد أنطونيو فيتو ، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل التعاون بين الجانبين لتقديم العون للاجئين.وشكر مدير المنظمة الدولية للهجرة المركز لتقديمه العون والمساعدة للمنظمة في إطار العمل الإغاثي والإنساني في مختلف المواقع، متطلعًا لتعزيز الشراكة المثمرة بين الجانبين.// انتهى //10:46ت م0061