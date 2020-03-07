جدة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسيقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة الاثنين القادم ، ورشة عمل بعنوان "صوّب" بالشراكة مع الأندية الأدبية في المنطقة، وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"التي تهدف إلى تصويب وتحرير المراسلات والمخاطبات الرسمية للدوائر الحكومية.وتأتي هذه المبادرة ضمن أكثر من خمس مبادرات اعتمدها النادي الأدبي بجدة ، حيث شهدت إقبالاً كبيراً في مقدمتها مبادرة "الأكاديمية الإبداعية" ومبادرة "بلسان عربي".يذكر أن هذه المبادرة أقيمت في نادي مكة الأدبي ونادي الطائف الأدبي.// انتهى //10:20ت م0020