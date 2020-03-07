القاهرة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية بتونس مما أسفر عن مقتل وإصابة 6 من رجال الأمن والمدنيين.وسلطت في الإطار ذاته الضوء على إدانة مصر للهجوم الإرهابي، وتأكيد رفضها لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة.وتحدثت صحف السبت عن المباحثات الهاتفية التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتناولت تطورات الأزمة الليبية.وأنبأت عن مخطط التخابر مع دول أجنبية الذي كشف عنه الأمن الجزائري وكان يستهدف الاضرار بالدفاع الوطني والأمن القومي.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -١٩" حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى مقتل 27 شخصًا وإصابة 33 أخرين في هجوم مسلح خلال تجمع سياسي غرب العاصمة الأفغانية كابول.// انتهى //10:21ت م0021