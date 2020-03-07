عدن 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في تونس أمس، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.وجددت الخارجية اليمنية في بيان موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مؤكدًا دعم اليمن وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //10:40ت م0024