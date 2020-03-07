بيروت 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف التي تسود الأوساط السياسية والشعبية من تداعيات القرار الذي ستعلنه الحكومة اليوم بشأن تسديد سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 مارس في حين برز إعلان وزير الصحة حمد حسن انتقال فيروس كورونا من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار.وتحدثت عن إغلاق وكالة "الأونروا" أمس المدارس التابعة لها في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يومًا وذلك حفاظًا على الطلبة والمعلمين وخوفًا من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى مقتل أمني وإصابة 6 أشخاص إثر هجوم انتحاري نفذه اثنان من الإرهابيين ضد قوات الأمن القريبة من السفارة الأمريكية في تونس.وتطرقت الصحف إلى اكتشاف وزارة الصحة المصرية أمس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة سياحية في النيل متجهة من أسوان إلى الأقصر.وأخبرت عن تبني تنظيم داعش الإرهابي أمس الاعتداء الذي استهدف تجمعًا سياسيًا في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 29 شخصًا.وأوردت صحف لبنان إعلان منظمة الصحة العالمية أمس أن فيروس كورونا يتوسع جغرافيا ويعمق من مشاعر القلق، مطالبة جميع الدول أن تضع احتواء تفشي الفيروس على رأس أولوياتها.// انتهى //10:59ت م0025