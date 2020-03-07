واشنطن 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسعيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الجمهوري بالكونغرس مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بدلًا من ميك مولفاني الذي سيصبح بدوره مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيرلندا الشمالية.وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض"، مضيفًا "لقد عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة.. والعلاقة بيننا جيدة جدًا".وأعرب ترامب عن شكره لكبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني على خدمته في الإدارة الأمريكية، مبينًا أنه سيصبح المبعوث الخاص للولايات المتحدة لإيرلندا الشمالية.// انتهى //11:19ت م0027