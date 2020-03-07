رام الله 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال اجتماع طارئ، عن مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وسلطت الصحف الضوء على خبر إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي بدفن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي من قرية بيت سيرا غرب رام الله، وأمير دراج من قرية خربثا المصباح في "مقابر الأرقام".وأوردت إعلان وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عن ارتفاع عدد المصابين بمرض كورونا المستجد إلى 16 مصابًا بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في بيت لحم .ونشرت صحف فلسطين ما أفاد به إعلام الاحتلال الإسرائيلي من أن 610 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال، موضحًا أن 280 منهم اقتحموا الأقصى خلال انتخابات الكنيست الإسرائيلية.وتحدثت صحف فلسطين عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 29 آخرين في هجوم إلاهابي في أفغانستان أمس.ونشرت التقارير التي تتحدث عن الإصابات بفيروس "كورونا" والتي تخطت المئة ألف شخص في 91 دولة ومنطقة، بينهم نحو 3400 حالة وفاة.وتطرقت إلى الهجوم الإرهابي قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس وما نتج عنه من وفيات وإصابات.// انتهى //11:46ت م0028