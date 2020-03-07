غزة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وقالت مصادر فلسطينية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت بنيران الأسلحة الرشاشة وخراطيم المياه مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضرارًا في مركب صيد ومغادرة الصيادين إلى شاطئ البحر خوفًا من الإصابة.// انتهى //11:49ت م0030