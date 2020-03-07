الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واستنطلق يوم غد في الرياض فعاليات النسخة الثانية من "ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، ويهدف الملتقى الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاع،وجذب أصحاب الخبرة والرأي في القطاع وتحفيزهم على مشاركة الخبرات وقصص النجاح، مع توفير فرص للتواصل المهني بينهن.وسيقدم الملتقى الذي سيجمع تحت سقفٍ واحد 1000 سيدة عاملة في قطاع التقنية بشقيه العالمي والمحلي، وأكثر من" 20 " متحدثة من الخبيرات بالمجال التقني، العديد من ورش العمل، والجلسات الحوارية، ومحاضرات التواصل المهني، ومنصات الإلهام، التي ستتناول العديد من المحاور والموضوعات ذات الصلة.يشار الى أن الملتقى يسعى إلى إبراز النساء السعوديات الناشطات في هذا المجال كمصدر للإلهام إلى جانب تشارك الخبرات والمعلومات مع نظيراتهن العالميات.// انتهى //12:16ت م0033