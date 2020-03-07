الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسكسب فريق الفيصلي ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل أهداف الفيصلي إيجور روسي في الدقيقة 15 ، وجيليرمي عند الدقيقتين 29 ،63 ، فيما سجل هدفي النصر البرازيليان بيتروس عند الدقيقة 7 ، وجوليانو في الدقيقة 30 .ورفع الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة في المركز الثاني.// انتهى//22:14ت م0125