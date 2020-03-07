رياضي / الفيصلي يكسب النصر بثلاثة أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1441/7/12 هـ الموافق 2020/03/07 م واس
الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس
كسب فريق الفيصلي ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الفيصلي إيجور روسي في الدقيقة 15 ، وجيليرمي عند الدقيقتين 29 ،63 ، فيما سجل هدفي النصر البرازيليان بيتروس عند الدقيقة 7 ، وجوليانو في الدقيقة 30 .
ورفع الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة في المركز الثاني.
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