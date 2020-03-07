القاهرة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد على الموقف المصري الإستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.وقال المتحدث المصري " إن الجانبين توافقا حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي".// انتهى //22:29ت م0126