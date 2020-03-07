باريس 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجميعة.وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حالياً فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.كما أشار البيان إلى أن الجمعية ستوقف أعمالها البرلمانية من الـ 9 وحتى الـ 22 من شهر مارس الحالي، وسينخفض عدد الموجودين في المقر بشكل كبير بسبب مغادرة النواب إلى دوائرهم الانتخابية وإجازاتهم السنوية.// انتهى //22:42ت م0128