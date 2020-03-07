الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسواصل نادي الوحدة صدارته للدور النهائي من بطولة الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للأندية الممتاز بعد فوزه اليوم على نادي الأهلي في قمة مباريات الجولة الخامسة بنتيجة (32-28) في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.ورفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الرابع، وصعد نادي النور إلى وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط بفوزه على مضر بنتيجة (24/26) في المواجهة التي أقيمت في صالة وزارة الرياضة بالدمام .وضمن منافسات تحديد المراكز من السابع إلى الثاني عشر تغلب هجر على السلام بنتيجة (24/32) بصالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء ليصل رصيده 6 نقاط في المرتبة الثامنة خلف السلام صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط، وفي نفس الصالة تمكن العدالة من الفوز على الروضة بنتيجة (25/27) ليجدد آماله بعد أن وصل إلى النقطة الخامسة متساوياً مع الروضة صاحب المركز التاسع وبذلك يكون في المرتبة الحادية عشروواصل المحيط الصحوة بالفوز على الترجي بنتيجة (24/26) ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر وتراجع الترجي إلى المركز الثاني عشر بتجمد نقاطه عند 5 نقاط .// انتهى //22:46ت م0130