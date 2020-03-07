عمّان 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واستغلب فريق الصريح على شباب الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الحسن الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الصريح رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، فيما استقر شباب الأردن في المركز الحادي عشر بلا نقاط.وفي المباراة الثانية فاز فريق الوحدات على الأهلي بخمسة أهداف بدون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على إستاد القويسمة، ليرفع الوحدات رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي بلا نقاط في المركز الأخير.// انتهى //22:55ت م0132