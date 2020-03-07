الكويت 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأكدت وزارة الصحة الكويتية على جميع الواصلين إلى الكويت من سبع دول اتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية والالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرتهم تلك الدول.وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم " إن تلك الدول هي الهند وبنغلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر".وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه الاستثنائي أمس وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر لمدة أسبوع.وجاءت خطوة مجلس الوزراء هذه إلحاقًا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور الوباء والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين وهونغ كونغ وإيران وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وسنغافورة واليابان والعراق.// انتهى //22:56ت م0133