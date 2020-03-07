القدس المحتلة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم إثر اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العيسوية.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عديدة في العيسوية، واعتدت على المواطنين الفلسطينيين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بكثافة، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.// انتهى //23:08ت م0134