عدن 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأطلع محافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي رئيس الوزراء في بلاده معين عبد الملك على الجهود الجارية لترتيب شن عملية عسكرية لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مؤخرًا في المحافظة وصولاً إلى استكمال تحريرها.وحث رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي بالمحافظ العكيمي – على حث اليمنيين على الالتفاف حول الجيش اليمني والقيادة السياسية حتى الانتصار الكامل في هذه المعركة المصيرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وقال رئيس الحكومة اليمنية " إن المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة تقتضي الارتقاء إلى مصاف التحديات وتغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها من مصالح وتركيز كل الجهود حتى استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".// انتهى //23:08ت م0135