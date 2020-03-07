باريس 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واسأعلن مدير المديرية العامة للصحة الفرنسية جيروم سالومون تأكد وجود 949 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بزيادة 336 حالة أكثر من أمس، وأن خمس مناطق في فرنسا تأثرت أكثر من غيرها.وأكد سالومون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وجود 44 حالة في العناية المركزة، وخمس وفيات إضافية ليرتفع العدد إلى 16 وفاة بسبب الفيروس، وهم 11 رجلاً و 5 نساء.// انتهى //23:10ت م0137