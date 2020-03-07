عرعر 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس‏ينظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية غدا ، محاضرة تثقيفية عن فيروس كورونا الجديد، وذلك بمسرح التأهيل الشامل بعرعر.وتهدف المحاضرة إلى التعريف بكيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجد، وأهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة ، بالإضافة لإشراك أفراد المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه في مزيد من التعريف بالمرض، وتزويدهم بالمستجدات المتعلقة به وطرق الوقاية منها.// انتهى //23:20ت م0138