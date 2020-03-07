الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واستوج مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة عبدالله بن فيصل حماد اليوم، فريق أكاديمية مواهب جدة بكأس بطولة جولة جدة في دوري الأكاديميات، وذلك بعد تغلبهم في المباراة النهائية على أكاديمية الأولمبية بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية بتعادل الفريقين (2-2).وشهدت البطولة حضور لاعبي نادي الوحدة البرازيلي جوزيه التون والإسباني بوتيا والفرنسي يوسف نياكاتي، الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية مع نجوم ومواهب المستقبل المشاركين في جولة جدة ضمن دوري الأكاديميات.وحصل مهاجم أكاديمية الأولمبية أحمد العيسائي على جائزة الهداف بعد تسجيله 4 أهداف، وتوج لاعب أكاديمية مواهب جدة مراد المالكي بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، وحصل زميله بالفريق حامد البكيري على جائزة أفضل حارس.وشارك في جولة جدة أكاديميات "مواهب جدة، وأبطال آسيا، وجدة يونايتد، وفايربول، والجوهرة، والأكاديمية الأولمبية" المقيدة مسبقاً لدى وزارة الرياضة.وسيقام الدوري في 9 مناطق هي الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل وتبوك وجازان وعسير والشرقية ويختتم ببطولة مجمعة لأبطال المناطق التسعة من أجل تحديد الفائز بلقب المملكة في دوري الأكاديميات.// انتهى //23:40ت م0139