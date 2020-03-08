الكويت 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسأوقفت بورصة الكويت التداول في السوق الأول مدة 15 دقيقة في جلسة تداول اليوم لتراجعه 03ر5 % في مستهل التعاملات.وانخفض مؤشر السوق الأول الساعة 15ر9 صباحا نحو 3ر321 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6069 نقطة بنسبة 03ر5 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر3 مليون سهم تمت عبر 226 صفقة بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 4ر5 مليون دولار).وكانت البورصة شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5551 نقطة بنسبة 1ر4 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر13 مليون سهم تمت من خلال 578 صفقة نقدية بقيمة 18ر2 مليون دينار كويتي (نحو 4ر7 مليون دولار).// انتهى //09:57ت م0015