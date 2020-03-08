الخرطوم 13 رجب 1441 هـ الموافق 8 مارس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إجراء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلاخلاله وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشارت الصحف إلى مصرع عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وجرح آخرون، فيما تم تدمير مربض مدفعية، أمس، على يد القوات المشتركة جراء محاولات تسلل فاشلة في محافظة الحديدة.وأخبرت عن تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة تركية مسيّرة أقلعت من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.ونقلت صحف الأحد عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا قوله، إن الاحتلال هدم وصادر 15 مبنى فلسطينياً في المنطقة (ج) والقدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة رخص البناء.وعرجت الصحف على تحذير القيادي الكردي المستقل محمود عثمان من انفلات الوضع في العراق في الفترة المقبلة إلى ما لا تحمد عقباه.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مصرع 11 شخصاً على الأقل لقوا ، بسبب أمطار غزيرة أحدثت أضراراً جسيمة في إقليم خيبر باختونخوا شمالي غربي باكستان.// انتهى //10:03ت م0017