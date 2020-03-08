المدينة المنورة 13 رجب 1441هـ الموافق 08 مارس 2020م واسباشرت أمانة منطقة المدينة المنورة بتطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا.وشملت الإجراءات التأكيد على الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوّق, ووضع جل معقم لليدين, وكذلك التأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية, وتكثيف أعمال النظافة وغسل الأرصفة والساحات في المنطقة المركزية والمواقع التاريخية.// انتهى //10:06ت م0018