القاهرة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية أمس مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التي تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وسلّطت الضوء على حالة الاستنفار العالمي والمحلي لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من الخسائر البشرية والمادية بسبب هذا الفيروس، وإعلان وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد استقرار حالة جميع المصابين بفيروس "كورونا".وتابعت صحف الأحد قرار وزارة الطيران المدني المصرية إيقاف رحلات الطيران اليومية إلى الكويت لحين إشعار آخر بسبب "كورونا".وأشارت إلى رفض وزارة الخارجية المصرية البيان الإثيوبي حول قرار جامعة الدول العربية الخاص بسد النهضة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة إعلان الجيش الإسرائيلي عن فرضه حصارًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.وتحدثت صحف القاهرة عن اتهام الحكومة اليونانية أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال المهاجرين واللاجئين "بيادق جيوسياسية" لتعزيز مصالحه الخاصة.// انتهى //10:06ت م0019