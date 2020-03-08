أبوعريش 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واساختتمت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش ممثلة بفريق همام التطوعي أمس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك حياة"، بالتعاون مع مركز التبرع بالدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، والقطاع الصحي الأوسط في أبوعريش، ممثلاً بمركز الرعاية الصحية الأولية بحاكمة، وذلك بمقر مركز الرعاية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن محمد ذيابي، أن الحملة شهدت مشاركة 75 متبرعًا على مدى ثلاثة أيام، وذلك بهدف نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، مقدماً شكره للقائمين على المختبر والكادر الطبي المشارك في الحملة وللمتبرعين والمتطوعين على تفاعلهم الكبير معها.// انتهى //10:14ت م0023