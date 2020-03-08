نجران 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، عدداً من المحاضرات والإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير الفرع عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن المحاضرات التوعوية التي نفذت في جامع خادم الحرمين الشريفين، وجامع البخاري، وجامع محمد بن سعود، وجامع العسكري، تهدف إلى بث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض الجديد وكيفية الوقاية منه، إلى جانب التأكيد على متعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.وأشار إلى أن إقامة هذه الإجراءات والأنشطة تأتي انطلاقا من اهتمام الوزارة بصحة وسلامة المجتمع، وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //10:21ت م0025