نجران 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واساختتم القسم النسائي بجمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإعاقة "شمعة أمل" بنجران أمس، دورة بعنوان "التواصل مع الصم بلغة الإشارة"، بحضور 28 متدربة، وذلك بمقر الجمعية بنجران.وهدفت الدورة إلى تمكين المتدربات من استخدام لغة الإشارة الوصفية مع الصم والتعرف على الاعاقة السمعية بشكل عام.وتضمن البرنامج أهم الطرق للتواصل مع الصم، والابجدية والأرقام الخاصة والقاموس الإشاري العربي الخاص بهم، إلى جانب نظرة عامة حول الاعاقة السمعية والابجدية الإصبعية والأرقام والإشارات الوصفية.// انتهى //10:23ت م0027