الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم والمدير العام للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف.وخلال الاستقبال دشن سمو أمير منطقة الرياض الموقع الرسمي للمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام وحفل العشرينية بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء جمعية إنسان الذين سيقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين, كما اطلع سموه على أعمال الجمعية مؤخرًا والأهداف وأوضاع الأيتام، مؤكدًا الاهتمام بهذه الفئة الغالية، مشيرًا إلى الفضل العظيم في رعايتها ودعمها والعمل عليها.// انتهى //17:04ت م0180