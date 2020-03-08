القاهرة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسعقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة وزير الموارد المائية والري وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة.وتم خلال الاجتماع تقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الأثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي الخاص بالاتفاق الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية وشارك فيها البنك الدولي على مدار الأشهر الأربعة الماضية.وناقش الاجتماع خطة التحرك المصري في هذا الشأن من أجل تأمين المصالح المائية المصرية وحقوق مصر في مياه النيل.وستظل اللجنة في انعقاد دائم لمناقشة تطورات ملف سد النهضة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.// انتهى //17:13ت م0183