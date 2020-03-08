الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واستشارك الإلكترونيات المتقدمة في المعرض والمؤتمر السعودي الثالث لإنترنت الأشياء المنعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات في الفترة من 8 إلى 10 مارس الحالي.وتشارك الإلكترونيات المتقدمة كواحدة من الرعاة الرئيسيين للمؤتمر الذي يُعدّ بوابةً للفرص الفريدة في قطاع التقنية أحد القطاعات ذات النمو المتسارع في المملكة العربية السعودية.كما تأتي المشاركة من منطلق أهمية الإلكترونيات المتقدمة كواحدة من الممكنين الرئيسيين في رحلة التحول الرقمي، ومن باب الحرص على التواجد في الحدث التقني الشمولي المهم الذي يجمع قادة وخبراء التقنية، على منصة واحدةً.وعبر الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج عن سعادته بالمشاركات المستمرة للشركة في الفعاليات الكبرى التي تعزز دور الشركة كممكن رئيسي ضمن رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، مشيراً لتواجد الإلكترونيات المتقدمة في فعاليات المؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء كمنصة تقنية تستعرض الشركة من خلالها الحلول والخدمات التقنية المبتكرة كافة التي توفرها لعملائها وتزيد الارتباط مع الشركاء الإستراتيجيين في الداخل والخارج مما يتيح تبادل الرؤى الجديدة للاتجاهات الحالية والمستقبلية لمكونات المنظومة البيئية الرقمية، ويحقق الاستفادة بالاستمرار في تطوير الأنظمة والحلول بما يمكننا من تطوير قدرات المملكة التقنية في القطاعات الأمنية والرقمية، فضلاً عن تمهيد الطريق لتحقيق تطلعاتنا نحو نقل وتوطين التقنية والارتقاء بقدراتنا الوطنية، وذلك ضمن التزامنا بالإسهام بشكل فاعل في تجسيد أهداف رؤية 2030.وتعمل الشركة من خلال المؤتمر والمعرض المصاحب على تسليط الضوء على مجموعتها الرقمية الحديثة من الأمن السيبراني والخدمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية مثل حلول المدن الذكية وصمام البيانات وحلول الصحة الذكية والمساجد الذكية ونظام تتبع الأصول.// انتهى //17:32ت م0185