القاهرة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم وسط تعاملات ضعيفة وهبوط أغلب الأسهم المتداولة، واتجاه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 17.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 627.023 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " إيجي إكس 30" بنحو 4.4%، ليبلغ مستوى 11.849 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة.// انتهى //17:52ت م0188