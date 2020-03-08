حائل 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وقع مجلس شباب المنطقة اليوم اتفاقية مع مجموعة الأهلي الطبية بحائل.وتضمنت الاتفاقية التي تمت بمكتب سموه تقديم خدمات طبية وخصومات لمنسوبي الإمارة , ومجلس شباب المنطقة وذويهم.وأشاد سموه بدور القطاع الخاص في الشراكات المجتمعية سواء لمنسوبي القطاعات الحكومية أو الشراكات المجتمعية العامة التي تنعكس إيجاباً على المجتمع والمنشأة، مشيراً إلى أهمية تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص ودوره المهم في تنمية المجتمع وتقديم الخدمات.// انتهى //17:59ت م0189