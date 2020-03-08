مكة المكرمة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم بعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية بساحات المسجد الحرام وجامعة الملك عبدالعزيز في الحرم الجامعي وبوابات الدخول والخروج في الجامعة ولوحات الأسواق والمجمعات التجارية بمحافظتي جدة وتربة وذلك ضمن التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة بالمنطقة .واوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن الرسائل التوعوية تناولت أهمية الصلاة والأمر بالمعروف والأمن الفكري وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد وذلك ضمن مبادرات " كيف نكون قدوة بلغة القرآن " ، كما تناولت الرسائل نشر ثقافة اللغة العربية والاهتمام بها ودور المجتمع في ذلك.وبين العمري أن هذه المشاركة تأتي ضمن فعاليات مبادرات فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي والتي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به ملتقى مكة الثقافي في تقديم البرامج النوعية التي تخدم جميع فئات المجتمع بمنطقة مكة المكرمة كما تحظى المشاركة باهتمام و متابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله// انتهى //18:25ت م0194