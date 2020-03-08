تبوك 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسنظم معهد إعداد القادة اليوم دورة تدريبية بعنوان "إدارة المنشآت الرياضية" بحضور مايزيد عن 100 من المهتمين والمهتمات بشأن إدارة المنشآت الرياضية من القطاعين الحكومي والخاص وذلك في المسرح الرئيس بمدينة الملك خالد الرياضية في منطقة تبوك ، وتستمر 3 أيام.وأوضح رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في رابطة دوري المحترفين المحاضر بالدورة المهندس سلمان بن محمد نمشان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن معهد إعداد القادة هدف من إقامة هذه الدورة وغيرها من الدورات في مختلف مناطق المملكة إلى بناء وتطوير الإمكانات والمهارات الرياضية للمحترفين، والإداريين والقياديين في المجال الرياضي من خلال برامج تدريبية وتطويرية للمواهب الواعدة والمحترفين لتحقيق إنجازات رياضية وطنية وإقليمية تضع المملكة في مقدمة الدول المتميزة في المجال الرياضي عالمياً.وقال نمشان : سيتم تدريب وتأهيل الشباب والشابات السعوديات على كيفية إدارة المنشآت الرياضية بدءاً من التخطيط والتنظيم والنظريات في علم الإدارة والتنفيذ والرقابة إلى الاعتماد على أفضل الوسائل والأساليب الحديثة، واستخدام التقنية، والتي تتميز باختصار الوقت والدقة في الأداء وقلة الأخطاء وتوزيع المهام.// انتهى //22:50ت م0267