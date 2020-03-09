طوكيو 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسهوى المؤشر القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما في بورصة اليابان بنسبة 1ر6 بالمئة صباح اليوم الاثنين متأثرا بتفشي فيروس كورونا المستجد وارتفاع الين أمام العملات الرئيسية كما شهدت أسواق الأسهم الاسيوية الأخرى خسائر فادحة.وفقد المؤشر الياباني 68ر1276 نقطة أو 15ر6 بالمئة ليستقر عند 07ر19473 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر89 نقطة، أو 07ر6% ، ليصل إلى 11ر1382 نقطة.وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 9ر1 بالمئة وهبط مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 4 بالمئة ، بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 2ر4 بالمئة.// انتهى //07:00ت م0004