الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمام خادم الحرمين.. السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية يؤديان القسم.فيصل بن بندر يطلع على جهود «إنسان» ودور القوات الخاصة في الأمن البيئي.أمير منطقة جازان يعتمد أسماء الفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع.فيصل بن مشعل يلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.تعليق الأنشطة والفعاليات بنجران.. وخطة للتصدي لكورونا.أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية.بدر بن سلطان يناقش أعمال أمانة مكة المكرمة.الداخلية: تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا.جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي تكرّم الفائزين في دورتها السابعة.أهالي القطيف لـ «الرياض»: تعليق الدخول والخروج أمر مطلوب.تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات حتى إشعار آخر.د. العواد: حقوق المرأة أولوية وطنية.جرائم الحوثي تنتهك إنسانية اليمنيين.مصرع قيادي بالحرس الثوري في دمشق.الوساطة الجنوبية تلتقي أطراف السلام السودانية.الإفتاء المصرية تدين الاستغلال التركي للاجئين.كورونا يعزل الشمال الإيطالي.انفجار يصيب تسعة غربي باكستان.// يتبع //07:12ت م0005