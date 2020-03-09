وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصادات في ضوء «التوائم الرقمية») : لا يزال التحرك نحو ما اصطلح على تسميته "التوائم الرقمية" بطيئا وفق الدراسات التي تناولت هذا الجانب المستقبلي من العالم الرقمي. لكن المسيرة ماضية إلى الأمام في هذا الاتجاه لأسباب عديدة، في مقدمتها بالطبع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة الدولية بحلول عام 2025 نحو 42 مليار جهاز، ومنها السهولة المتنامية للوصول إلى هذا النوع من الأجهزة، وتراجع تكاليف الاتصال بالإنترنت، حيث أصبحت شبه مجانية في كثير من مناطق العالم. حتى إن بعض الأحزاب وضعت في برامجها الانتخابية العمل على جعل الوصول للإنترنت مجانيا تماما، ولا يختص بمناطق محددة أو أماكن عامة فقط. أي إن الأدوات اللازمة لانطلاق ما يسمى "التوائم الرقمية" بحزم كبيرة جاهزة ويزيد حضورها يوما بعد يوم.وبينت أنه في ظل هذه الحالة، ترى الجهات العالمية المختصة أن العالم يدخل بسرعة في عصر "البيانات المتوالدة"، وهي تؤكد أن كلا من هذه الأجهزة يصدر تدفقا في البيانات؛ الأمر الذي يمكّن من إنشاء سحابة رقمية تحيط الكوكب مجازيا، وفق مجموعة الأبحاث "آي دي سي". يرى المختصون، أن مؤلفي الخيال العلمي يجدون متعة في تخيل حقائق بديلة وعوالم موازية، حيث يمكن إنشاء تلك الحالة الافتراضية التي يطلق عليها "التوائم الرقمية". هذه الحالة الجديدة المرشحة لأن تكون حاضرة بقوة على الساحة الدولية، وصفها ساتيا ناديلا؛ الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، بأنها "أحد أكبر الاتجاهات التكنولوجية". وهي كذلك بالتأكيد، لأنها تحفز الابتكار، وتضعه في صلب الحراك الاقتصادي والتقني.وقالت :المتحمسون لـ"التوائم الرقمية" يعتقدون أن كثيرا من الاقتصادات حول العالم يعاني الخمول في الإنتاجية، وهذا ينعكس على أرض الواقع بمستويات النمو المنخفضة، كما نرى حاليا هنا وهناك. وعلى هذا الأساس، يؤكد هؤلاء المتحمسون أن عمليات التمثيل الرقمي المتطورة متزايدة للعالم الحقيقي، وهي تعزز -حسب رؤيتهم- قوة الحوسبة الشاملة، ومن شأنها تحسين تدفق المعلومات، وعند هذه النقطة ستسهم بقوة في تحفيز النمو الاقتصادي. إنها رؤية جديرة بالنقاش بالطبع، لأنها تستند إلى رؤية تحاكي المستقبل على المستويين الرقمي والواقعي. وكما هو معروف، فإن الاقتصاد العالمي يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى قفزة نوعية، خصوصا بعد عشرة أعوام ضربته فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008.وختمت: اللافت في حالة "التوائم الرقمية" أنها استنادا إلى المراقبين ستسهم بقوة في حماية البيئة، أو لنقل لها فوائد بيئية. وتم شرح هذه الفوائد على أساس أن أصغر وحدة بيانات في الكمبيوتر ستساعد الذرات لتكون أكثر فاعلية، عبر سد الفجوة بين التواصل من خلال الإنترنت، ودون إنترنت. إنه شرح معقد قليلا لكنه في النهاية يوضح مدى أهمية "التوائم الرقمية" في الحراك الإنساني بكل فروعه. وهناك أمثلة كثيرة في أكثر من مجال، بما فيها قطاعات التجزئة التي ستكون من أكثر المستفيدين من هذا الحالة المتطورة جدا. وكذلك يمكن للمصانع أن تعمل بكفاءة أعلى، وتحد من النفايات "إذا كان مشغلوها قادرين على تدوير المفاتيح في أجهزة المحاكاة الرقمية". الجهود مستمرة في هذا المجال، ولن تكون ثمارها بعيدة، في ظل التطوير الكبير للساحة الإلكترونية، فضلا عن قدرة الخيال العلمي على كسب مزيد لتحقيق الأهداف التي تخدم البشرية وتصون الاقتصادات وبالتالي المجتمعات.// انتهى //07:13ت م0009