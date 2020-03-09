الجزائر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة، اليوم، بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للمرأة، إلتزامه بالعمل بكل تفان على تحقيق تطلعات الحراك الشعبي والمضي نحو تغيير ديمقراطي شامل لبناء جزائر جديدة قوية وعادلة ومزدهرة.ونوهت بتأكيد وزير الخارجية صبري بوقادوم، أمس، أن الجزائر مستمرة في جهودها لحل الأزمة الليبية، متوقعا إحراز تطورات ايجابية في الأيام القليلة القادمة.وأشارت إلى بدء وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، زيارة إلى الجزائر في إطار الدورة الـ9 للحوار الاستراتيجي بين البلدين.ورصدت تطورات الخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة، مبرزة إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها موقف جامعة الدول العربية المحذر من استمرار الخلاف.وأخبرت في متفرقات أخرى، عن توقيع رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي، مرسوما يتم بموجبه عزل نحو 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال البلاد بما في ذلك ميلانو.// انتهى //11:15ت م0047