الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسدشن معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن جائزة الجامعة للتميز العلمي ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومديري العموم ، وذلك في المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية بالمجمعة .وافتتح معاليه مركز بحوث الهندسة ، ومركز بحوث العلوم الصحية ، والمعرض المصاحب للحفل ، واطلع على مرافق المراكز من معامل للبحوث مجهزة بأحدث التجهيزات، بالإضافة لأركان خاصة بالكليات ، وما تم عرضه فيها من مؤشرات التميز لكل كلية خلال العام 2019م .وألقى مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن كلمة أعرب فيها عن سروره بمشاركة فريق العمل المتكامل بالجامعة ، الذي اسهم في نجاحات الجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ، مشيرًا إلى أن الجامعة أصبحت تحقق في كل يوم منجزاً، منوهاً بما اطلع عليه من نقلة نوعية فيما تم عرضه في المعرض المصاحب ، وما تم افتتاحه وتدشينه من معامل بحثية، مبيناً بأنها عنصراً أساسياً في أي نجاح وأي تطور للبحث العلمي في الجامعة.وأكد معاليه على أن تكون الكليات والأقسام العلمية ركنًا أساسيًا في النجاح مع التركيز على الطلاب .من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أن الجامعة قررت أن يكون لها مؤشرات سنوية يقاس من خلالها أداء الكليات والأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس باعتبارها مؤشرات أساسية للحكم على موقف الجامعة في البحث العلمي ، مبيناً أن هذه المؤشرات تنعكس بشكل رئيس على تصنيف الجامعة الدولي في العديد من التصنيفات العالمية ، كما استعرض خلال كلمته ما تم في عام 2019 والمأمول خلال العام الحالي 2020 ، مؤكداً بأن ما تطمح إليه الجامعة لتحقيقه لا يكون إلا من خلال تعاون وتكاتف الجميع .وأشار إلى إجراء تحقيق هذه المؤشرات بالتعاون مع الكليات من خلال ما أطلقته الجامعة من مبادرات في عام 2020 من أجل تحقيق هذه الأهداف ، ومن هذه المبادرات زيادة الدعم المادي المخصص لهذه المشاريع ، وفتح الشراكة العلمية مع الجهات العالمية ، وتوقيع اتفاقية مع جهات لدعم البحث العلمي ، مقدما شكره لمدير الجامعة وعلى دعمه للبحث العلمي ، ولجميع الداعمين والمساهمين في هذه المناسبة من جميع وحدات الجامعة وإداراتها وأقسامها .وفي نهاية الحفل كرم مدير الجامعة الفائزين بالجائزة العلمية المتميزة وجائزة الباحث المتميز ، كما تم تكريم الكليات المتميزة في مجال النشر (isi) .// انتهى //11:29ت م0050