المدينة المنورة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة ممثلة بفريق سواعد المدينة التطوعي أمس، محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان " كورونا توعية وتثقيف .وتناولت المحاضرة التي ألقتها مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة المدينة المنورة الدكتورة ريم العمري التعريف بأعراض المرض وطرق الوقاية السليمة منها والتعقيم وغسل اليدين بالطرق السليمة .وأوضح قائد فريق سواعد المدينة التطوعي حمد الجابري، أن الحملات التوعوية التي يقوم بها الفريق بمشاركة عدة جهات، ستستمر في أماكن عدة إيماناً بأهمية المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع في أي مجال وحرص الفريق على التنوع في الطرح من أجل إيصال الرسالة بأسهل الطرق ولتعم الفائدة للجميع .// انتهى //11:37ت م0054