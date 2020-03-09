الدمام 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واساختتمت الهيئة الملكية بالجبيل، المرحلة الثانية من مسابقتها للقرآن الكريم، بتأهل 90 شخصًا للمرحلة الختامية، التي سيجري تصفياتها النهائية بالمركز الثقافي بحي الفناتير في مدينة الجبيل الصناعية.وشارك في المرحلة الثانية من المسابقة 450 متسابقًا ومتسابقةً من جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث استقطبت اللجنة المنظمة للمرحلة النهائية عددًا من أساتذة الجامعات في علم القراءات القرآنية والدراسات الإسلامية، ممن لهم مشاركات فاعلة في لجان التحكيم على الصعيد الدولي والمحلي.وتهدف المسابقة إلى خدمة كتاب الله عز وجل وتوعية الناس بأهمية حفظه وتعلمه وتعليمه، وإذكاء روح المنافسة بين حَفَظَة كتاب الله، وإبراز دور المملكة في العناية بكتاب الله عز وجل، إضافة إلى إبراز دور الهيئة الملكية في المسؤولية الاجتماعية، حيث تستهدف المسابقة جميع أفراد المجتمع بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين، من الرجال والنساء، إذ جرى تخصيص فروع تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.يذكر أن هذه النسخة من المسابقة تأتي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مع مرور 25 عامًا على تأسيسها، حيث شارك فيها قرابة 4000 متسابق ومتسابقة من مدن ومحافظات المنطقة، بالتعاون مع المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم، وجميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشرقية، والأحساء، والجبيل، وحفر الباطن، والخفجي.// انتهى //11:42ت م0055