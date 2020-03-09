تونس 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان وزارة الصحة عن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة مستوردة بفيروس كورونا المستجد لمواطن تونسي قادم من إيطاليا وذلك بعد صدور نتائج التحليل المخبري.وتحدثت عن عقد اللجنة العليا لمياه النيل في مصر اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة ممثلي الوزارات والمخابرات العامة لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة.وتناولت إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي "أفريكوم"، مقتل القيادي البارز في حركة الشباب المسلحه بشير محمد محمود في ضربة جوية أميركية جنوب الصومال، مشيرة إلى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجونها.ونشرت الصحف تقارير عدة عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم ، مسلطةً الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الدول لمنع انتشار هذا الفيروس منها فرض السلطات الإيطالية حجر صحي على كامل إقليم "لومبارديا" وعشرة أقاليم أخرى شمال البلاد.// انتهى //11:54ت م0060