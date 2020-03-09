نواكشوط 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا "أفريكوم" مقتل القيادي في حركة الشباب الصومالية الإرهابية بشير محمد محمود، الملقب ب"بشير قرقب"، في ضربة جوية أمريكية جنوب الصومال.وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية القيادي بتدبير هجوم استهدف قاعدة أمريكية كينية في جنوب شرقي كينيا، خلال شهر يناير الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين.// انتهى //12:26ت م0061