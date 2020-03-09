تبوك 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة تبوك، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة, الحملة التوعوية في مساجد وجوامع المنطقة، من خلال تنفيذ عدد من المناشط وبث الرسائل التوعوية عن خطر فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي, أن هذه الأنشطة والمحاضرات التوعوية التي نفذت في عدد من الجوامع داخل مدينة تبوك ومحافظاتها, هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض الجديد وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.وأضاف أن المشاركين في المحاضرات تطرقوا إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين بصفة مستمرة , بالإضافة لتوزيع المطويات التوعوية والإرشادية التي توضح الطرق الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //16:15ت م0150