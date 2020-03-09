الجزائر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد بعد تسجيلها إلى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة، منهم 17 من عائلة واحدة.وأقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس جملة من التدابير الاحترازية، أهمها إجراء المباريات المتبقية من عمر الدوري الجزائري لكرة القدم دون حضور الجمهور، وأوعز إلى الحكومة بضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء "عند الاقتضاء" تجنبا لانتشار الوباء، كما أوصى بتأجيل جميع المؤتمرات والندوات الدولية التي كانت مقررة في البلاد إلى إشعار آخر.// انتهى //16:17ت م0151